Две девушки отравились угарным газом из-за неисправной техники в Саратовской области

В Саратовской области две девушки-подростка получили отравление угарным газом, находясь в квартире. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 25 сентября в городе Марксе. Две несовершеннолетние девушки, находившиеся в квартире на проспекте Строителей, ощутили недомогание. Подросткам вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали.

Сообщается, что несовершеннолетние отравились угарным газом. Информации об их состоянии не поступало. Предварительно, причиной произошедшего могла стать неисправность газового оборудования и возникшая вследствие этого утечка газа.

Марксовская межрайонная прокуратура устанавливает детали и обстоятельства инцидента. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов дадут оценку исполнению требований закона об обеспечении безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ранее в Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом.