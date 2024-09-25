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Отцу троих детей проломили голову дубиной на улице в Краснодаре

В Краснодаре отцу троих детей проломили голову дубиной

В Краснодаре группа людей напала на отца троих детей и проломила ему голову дубиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 22 сентября на улице Думенко. По словам брата пострадавшего, на него напала группа из двух молодых людей и трех девушек, которые провоцировали конфликт. Один из юношей ударил мужчину дубиной по голове.

В результате пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него линейные переломы лобной и затылочной костей, локальное расхождение венечного шва и тотальное расхождение сагиттального шва черепа травматического характера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее иностранец битой проломил голову многодетной матери из-за безответной любви.

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