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В США произошел взрыв в здании суда

Взрыв произошел в здании суда американского города Санта-Мария в Калифорнии

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Depositphotos

Взрыв произошел в здании суда в американском городе Санта-Мария, который находится в штате Калифорния. Об этом сообщил представитель шерифа округа в соцсети Х.

Он призвал горожан избегать района суда, поскольку место происшествия считается опасным. Шериф пообещал опубликовать дополнительную информацию об инциденте позже.

24 августа стало известно, что в Казани парень и девушка бросили коктейль Молотова в здание гарнизонного военного суда.

1 августа суд вынес приговор женщине, которая подожгла военкомат Владимирской области. По версии следствия, жительница Владимира изготовила коктейли Молотова, подошла к зданию и бросила бутылки в него. После этого россиянку оперативно задержали. Известно, что эти действия она совершала под влиянием неизвестного.

В конце мая жительница Камчатки получила шесть лет условно за угрозы взорвать здание правительства из-за маленькой пенсии.

Ранее россиянин не смог дозвониться сыну и угрожал сжечь офис и вышки оператора связи.

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