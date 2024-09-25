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Сочинцы заработали 11 млн рублей на продаже чужой квартиры и попали под суд

В Сочи будут судить мужчин, заработавших 11 млн на продаже чужой квартиры

В Сочи мужчины продали чужую квартиру, заработали 11 млн и попали на скамью подсудимых. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, двое местных жителей в 2021 году нашли квартиру, которая принадлежала женщине без наследников. Когда жилище осталось без хозяйки, оно должно было перейти в собственность муниципалитета, однако злоумышленники незаконно продали недвижимость за 11 млн рублей. Они использовали для незаконной сделки поддельные паспорт и доверенность.

Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы и в отношении сочинцев возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантов на период следствия поместили под домашний арест, в данный момент расследование завершено.

На квартиру, которая была продана незаконно, наложили арест. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее пенсионерка из Воронежа ответила на звонок аферистов и лишилась единственного жилья.

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