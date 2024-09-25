Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нижегородского заключенного насквозь проткнуло деревянной балкой на производстве

Baza: в Нижегородской области заключенного насквозь проткнуло деревянной балкой

close
Haggardous50000/Shutterstock

В Нижегородской области пытаются спасти заключенного, которого на производстве насквозь проткнуло деревянной балкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 20 сентября, когда отбывающий наказание в ИК-14 заключенный находился на производстве. Мужчину насквозь проткнуло деревянной балкой — обстоятельства случившегося не уточняются. Инородное тело пронзило его в районе торса.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Ему провели операцию, врачи продолжают бороться за его жизнь. Состояние заключенного оценили как тяжелое.

До этого в Петербурге работнику бронетанкового завода прищемило голову стволом пушки. Он находился за орудием, на котором не был установлен противооткатный механизм.

Ранее мигрант упал с высоты и разбился на стройплощадке под Екатеринбургом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами