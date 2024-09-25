Нижегородского заключенного насквозь проткнуло деревянной балкой на производстве

В Нижегородской области пытаются спасти заключенного, которого на производстве насквозь проткнуло деревянной балкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 20 сентября, когда отбывающий наказание в ИК-14 заключенный находился на производстве. Мужчину насквозь проткнуло деревянной балкой — обстоятельства случившегося не уточняются. Инородное тело пронзило его в районе торса.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Ему провели операцию, врачи продолжают бороться за его жизнь. Состояние заключенного оценили как тяжелое.

До этого в Петербурге работнику бронетанкового завода прищемило голову стволом пушки. Он находился за орудием, на котором не был установлен противооткатный механизм.

Ранее мигрант упал с высоты и разбился на стройплощадке под Екатеринбургом.