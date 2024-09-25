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Курьер наехал на москвича и воткнул нож ему в руку после замечания

«МК»: в Москве курьер на велосипеде сбил прохожего и напал на него с ножом

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Shutterstock

В Москве курьер сбил прохожего и напал на него с ножом, сообщает mk.ru.

На днях айтишник из Бабушкинского района вышел прогуляться перед сном. Когда мужчина шел по Староватутинскому проезду, в него врезался человек в форме курьера службы доставки еды. Доставщик быстро ехал на электровелосипеде и, вероятно, из-за темноты не справился с управлением. Пострадавший посоветовал ему впредь быть более аккуратным и продолжил прогулку, но курьер отреагировал на уместное замечание незнакомца агрессивно. Он сзади подбежал к пострадавшему с ножом и перцовым баллончиком и попытался ударить его прямо в сердце.

Москвич закрывался рукой, и нападавший вонзил нож в локтевой сустав, а после скрылся. Потерпевший сам вызвал на место скорую и попал в больницу с травмой локтевого нерва и кости, где ему провели срочную операцию. Врачи вставили пациенту спицы, из-за чего у него пока нарушена чувствительность пальцев руки. Правоохранители приняли заявление от местного жителя и уже разыскивают злоумышленника.

Ранее курьер-самокатчик сбил пожилую женщину и ударил ее по лицу в Петербурге.

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