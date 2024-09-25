В Подмосковье продолжается вакцинация от гриппа

Почти 8,3 тыс. человек сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах в Подмосковье в рамках кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Жителям напомнили, что прививку можно сделать в поликлинике или в мобильном комплексе.

«Мобильные комплексы работают в самых проходимых и посещаемых местах городских округов, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк..

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.