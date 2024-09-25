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В России впервые написали икону в честь судьи

МК: в России написали икону в честь судьи Трубникова

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Вологодский суд

В России впервые написали икону в честь первого и единственного причисленного к лику святых судьи Михаила Трубникова. Об этом сообщает mk.ru.

«Русский дворянин и офицер, он отправлял правосудие так, что народная любовь была всегда с ним. Но она не спасла его от «красного террора», — говорится в публикации.

В 1904 году началось активное восстановление Ферапонтова монастыря и одним из первых меценатов в этом деле стал яркий подвижник и священнослужитель царской России Иоанн Кронштадтский. Участие в восстановлении принимал и сам Трубников, как председатель попечения, тем более что его судебный участок включал территорию обители.

В 1918 году случился бунт в Ферапонтовом монастыре против советской власти. Когда советская власть пришла описывать имущество обители, приходы возмутились. Как известно из истории того дела, матушку Серафиму, которая была настоятельницей храма, арестовали и посадили под домашний арест.

Затем дело приняло новый виток. Поздно вечером 11 сентября 1918 года у себя дома был найден без признаков жизни председатель Кирилловского совета бедноты, один из организаторов продразверстки Андрей Костюничев.

В ходе запутанного дела было принято решение о высшей мере наказания для 37 человек — заложников из числа тех, кто имел отношение к Ферапонтову монастырю или же тех, кто по мнению большевиков, вредил новой власти. Список на расстрел возглавил судья в отставке Трубников, затем шел епископ Кирилловский Варсонофий, третьей стала настоятельница монастыря Серафима.

Таким образом, как пишет МК, в 2000 году на юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви кирилловские страстотерпцы были причислены к лику святых. Их канонизировали сонме новомучеников и исповедников российских. Среди них был канонизирован и судья Михаил Трубников.

Ранее патриарх Кирилл осудил Ивана Грозного.

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