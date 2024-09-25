На Украине раскрыли последствия для экономики в случае сдачи Покровска

Сдача Покровска (украинское название Красноармейска) грозит Украине потерей 50% производства стали из-за дефицита угля. Об этом заявил президент «Укрметалургпрома» Александр Каленков, пишет украинское издание «Страна».

По данным СМИ, в Покровске находится единственная на Украине шахта, где производится коксующийся уголь, который является критически важным сырьем для металлургии. Потеря города станет болезненным ударом для украинской экономики, отмечается в статье.

«За два года мы плавили 6-6,5 млн тонн стали, в этом году можем выйти на показатели 7,5 млн тонн. В случае потери Покровска это будет 2-3 млн тонн», — сказал президент компании.

Также около Покровска расположено крупное месторождение лития, который сейчас пользуется большим спросом в мире, поскольку используется для изготовления электромобильных аккумуляторов, указывается в материале.

В середине августа экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук говорил, что потеря Покровска в ДНР будет для Украины катастрофой. Это приведет к остановке всей металлургической промышленности страны, поскольку только в этом городе идет добыча коксующегося угля. Импорт этого угля сделает металл неконкурентоспособным и дорогим, пояснил политик.

Ранее власти Покровска заявили, что ВС РФ подошли вплотную к городу.