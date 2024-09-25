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Напавшему на губернатора Чибиса продлили арест

Суд продлил арест напавшему на губернатора Мурманской области Чибиса

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Максим Блинов/РИА Новости

Суд продлил арест напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщил адвокат Александр Маскаленко, передает ТАСС.

«Моему подзащитному еще раз продлили заключение под стражей. Теперь на максимальный срок — до 21 января 2025 года», — сказал юрист.

Он также заявил, что на заседании суда сторона обвинения попыталась зачитать показания губернатора, но защита ходатайствовала о его личном присутствии в зале суда.

В августе Чибис рассказал, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Об этом он заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожало.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Им оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. Он объяснил свои действия «неприязнью к губернатору».

Ранее на депутата Госдумы в Самаре напали мигранты.

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