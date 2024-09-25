Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены

Владимир Зеленский сообщил, что все украинские тепловые электростанции уничтожены. Такое заявление он сделал, выступая на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.

«Уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — сказал Зеленский.

19 сентября стало известно, что ЕС выделит средства на поддержание энергетической инфраструктуры Украины — порядка €160 миллионов. По данным ЕК, Евросоюз уже предоставил порядка €2 миллиардов помощи для энергетической безопасности Украины с начала специальной военной операции.

Как сообщили в ЕК, Украина за время проведения спецоперации лишилась половины своей энергетической инфраструктуры. Это около 9 ГВТ мощностей. В результате большая часть населения страны может остаться без отопления и воды грядущей зимой. В середин сентября стало известно, что энергетической системе Украины грозит фрагментация на отдельные «острова», что может привести к массовым отключениям света.

Ранее глава МЭА назвал самую актуальную проблему энергобезопасности в мире.