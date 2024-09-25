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Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены

Зеленский: на Украине уничтожены все тепловые электростанции

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Caitlin Ochs/Reuters

Владимир Зеленский сообщил, что все украинские тепловые электростанции уничтожены. Такое заявление он сделал, выступая на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.

«Уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — сказал Зеленский.

19 сентября стало известно, что ЕС выделит средства на поддержание энергетической инфраструктуры Украины — порядка €160 миллионов. По данным ЕК, Евросоюз уже предоставил порядка €2 миллиардов помощи для энергетической безопасности Украины с начала специальной военной операции.

Как сообщили в ЕК, Украина за время проведения спецоперации лишилась половины своей энергетической инфраструктуры. Это около 9 ГВТ мощностей. В результате большая часть населения страны может остаться без отопления и воды грядущей зимой. В середин сентября стало известно, что энергетической системе Украины грозит фрагментация на отдельные «острова», что может привести к массовым отключениям света.

Ранее глава МЭА назвал самую актуальную проблему энергобезопасности в мире.

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