Разговор с мошенниками стоил россиянке единственного жилья и более 7 млн рублей

В Воронеже 52-летняя женщина потеряла все сбережения и единственное жилье, доверившись мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, аферисты связались с россиянкой в июле. Они убедили ее, что преступники якобы оформили от ее имени доверенность на гражданина «террористического государства», а также взяли на нее кредиты. Открыв приложение банка, женщина заметила, что на нее открыли кредитную карту с лимитом в 200 тысяч рублей.

Напуганная россиянка последовала инструкциям злоумышленников, обещавших помочь сохранить сбережения, и перевела деньги на указанные мошенниками счета. Она также взяла несколько займов и отправила эти деньги аферистам.

Позже преступники убедили ее, что единственная квартира женщины якобы выставлена на торги преступниками, и теперь нужно ее «фиктивно продать», чтобы спасти имущество. Выручку в 6 млн рублей россиянка также отправила мошенникам.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Общая сумма ущерба составила 7,3 млн рублей.

Ранее воронежец обворовывал доверчивых женщин с сайтов знакомств и попался полиции.