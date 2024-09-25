Раскрыты подробности дела экс-подчиненного Тимура Иванова

Уголовное дело о растрате в отношении Антона Филатова, который является бывшим руководителем нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний и экс-подчиненным бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, связано с хищением свыше трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц» в 2016 году. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Из материалов дела следует, что хищение денежных средств было осуществлено путем их перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед». Как сообщает агентство, перевод осуществлялся под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

Басманный суд столицы санкционировал арест Филатова в апреле. В 2012 году Филатов был назначен советником заместителя председателя правительства Московской области Тимура Иванова.

25 сентября стало известно, что Басманный суд Москвы продлил Филатову срок содержания под стражей до 3 декабря. Ему вменяют обвинение в рамках нарушения четвертого пункта статьи 160 УК РФ, которая звучит как присвоение или растрата в особо крупном размере.

Ранее экс-замглавы Минобороны Булгакова допросили по новому делу.