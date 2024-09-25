Экс-мэра Сочи доставили в суд в Москве

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского доставили в Мещанский районный суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Мещанский районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении экс-главы города — курорта Сочи Копайгородского Алексея Сергеевича», — сказано в сообщении.

25 сентября стало известно, что в Луганске задержали Копайгородского, который весной неожиданно подал в отставку и ушел на специальную военную операцию (СВО). Его подозревают сразу в нескольких мошеннических схемах: продаже мест на кладбище и «отмывании» денег через госконтракты. После отставки бывшего главы Сочи задержали еще двух его предполагаемых подельников — это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Копайгородский возглавил Сочи в сентябре 2019 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. Копайгородский ушел в отставку в мае 2024 года.

Ранее был арестован бывший первый зампред правительства Подмосковья.