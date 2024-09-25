Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Потребность в импортозамещении назвали одним из драйверов развития производства столицы

Мэр Собянин: кластер «Ломоносов» играет ведущую роль в развитии импортозамещения

close
Mos.ru

Потребность в импортозамещении стала одним из драйверов развития московского производства, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Наша комплексная система поддержки бизнеса заточена на то, чтобы оказать все необходимое содействие новым разработкам и производству отечественной продукции», — написал мэр.

Собянин отметил, что кластер «Ломоносов» позволил объединить наиболее перспективные инновации Москвы.

По словам мэра, разработки резидентов кластера могут конкурировать не только с российскими, но и с зарубежными аналогами.

Собянин добавил, что всего с 2023 года более 60 компаний стали резидентами кластера. Они занимаются разработками для медицины, пищевой, нефтегазодобывающей и других отраслей.

Мэр подчеркнул, что выручка предприятий по итогам 2023 года превысила 11 млрд рублей.

Также, по словам Собянина, резиденты кластера могут воспользоваться различными мерами поддержки от правительства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами