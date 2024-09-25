Потребность в импортозамещении назвали одним из драйверов развития производства столицы

Потребность в импортозамещении стала одним из драйверов развития московского производства, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Наша комплексная система поддержки бизнеса заточена на то, чтобы оказать все необходимое содействие новым разработкам и производству отечественной продукции», — написал мэр.

Собянин отметил, что кластер «Ломоносов» позволил объединить наиболее перспективные инновации Москвы.

По словам мэра, разработки резидентов кластера могут конкурировать не только с российскими, но и с зарубежными аналогами.

Собянин добавил, что всего с 2023 года более 60 компаний стали резидентами кластера. Они занимаются разработками для медицины, пищевой, нефтегазодобывающей и других отраслей.

Мэр подчеркнул, что выручка предприятий по итогам 2023 года превысила 11 млрд рублей.

Также, по словам Собянина, резиденты кластера могут воспользоваться различными мерами поддержки от правительства.