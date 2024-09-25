Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат сбил свердловчанку на пешеходном переходе и скрылся

В Свердловской области депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области депутат сбил местную жительницу на пешеходном переходе, скрылся с места происшествия, но был задержан. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника агентства, речь идет о депутате думы Кушвы Михаиле Потапове. ДТП с его участием произошло 22 сентября на улице Строителей возле здания городской администрации. Известно, что в тот момент депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на идущую по пешеходному переходу женщину и скрылся, не попытавшись оказать ей первую помощь.

«Приблизившись ко мне, он не притормозил, а просто повернул руль, так как расстояние до меня было очень маленькое. Сбил и по ногам проехал. После остановился на секунду и рванул в сторону центра. А я ползла до тротуара босиком со сломанными ступнями», — вспоминает пострадавшая.

В итоге скорую помощь на место вызвали прохожие, они же оттащили женщину с дороги. Потапова позже задержали, по словам инсайдера, в этот момент депутат вел себя неадекватно и размахивал своим удостоверением. Правоохранителям он заявил, что уехал, потому что не заметил, как сбил пешехода, и выпил уже после возвращения домой. К настоящему времени в отношении виновника аварии составлено три административных материала, ему грозит штраф либо лишение прав на два года.

Попавшая в реанимацию женщина утверждает, что перед этим Потапов чуть не сбил двух школьниц на другом переходе, об этом написала в соцсетях мама одной из девочек, которые стали свидетельницами наезда.

Ранее экс-глава администрации Ростова-на-Дону сбил пенсионерку и скрылся с места аварии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами