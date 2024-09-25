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Двум колониям в Пермском крае не хватает заключенных

Ura.ru: две пермские колонии могут закрыться из-за отсутствия заключенных

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Пермском крае две исправительные колонии могут остановить свою деятельность из-за малого числа заключенных. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

По данным собеседника издания, закрыться могут ИК-37 в Чусовом и ИК-38 в Березниках. В первой отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

«В ИК-37 сейчас находится около 100 человек, а рассчитана она на 400», — отметил собеседник агентства.

В ГУ ФСИН по Пермскому краю заявили, что исправительные колонии №№37 и 38 работают в штатном режиме. В ведомстве опровергли информацию об их закрытии.

В марте Госдума приняла законы, в которых прописан механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто хочет заключить контракт с Вооруженными силами РФ. Согласно документу, дела подозреваемых, заключивших контракт, будут приостанавливаться, а вид наказания осужденных — меняться на условный срок. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать практику применения законодательства об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракты с Минобороны России для службы в зоне проведения СВО. Он подчеркнул, что к этой работе следует подходить «очень взвешенно, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально».

Ранее десятки заключенных из Кургана улетели для участия в СВО по контракту.

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