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На Украине рассказали, когда начнутся длительные отключения электроэнергии

Прокип: на Украине начнут отключать свет на 8-10 часов в сутки при нуле градусов

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Shutterstock/Creative Cat Studio

На Украине начнут отключать электричество на 8-10 часов в сутки, когда температура воздуха опустится до нуля градусов. Об этом сообщил в интервью изданию «Главред» руководитель программы «Энергетика» Украинского института будущего Андриан Прокип.

«Избежать отключений можно будет только при температуре плюс пять градусов, но если будут проведены дополнительные ремонтные работы и не будет новых повреждений объектов генерации», — сказал он.

По словам эксперта, при нуле градусов украинцы будут лишены электричества 8-10 часов в сутки, а при температуре минус 10 — до 18 часов.

Прокип отметил, что отключений невозможно избежать. Их может не быть только в случае чуда — если появятся новые объекты генерации, температура не опустится ниже нуля градусов и не будет новых повреждений энергетической инфраструктуры Украины, добавил он.

21 сентября депутат Верховной рады Елизавета Ясько призвала жителей Украины «готовиться к худшему» этой зимой. По ее словам, западные союзники Украины помогут с восстановлением энергетики, но этого будет недостаточно.

На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Правительство страны признавало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, ДнепроГЭС, Змиевская ТЭС. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что зима 2024 — 2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Ранее на Украине спрогнозировали тяжелую зиму с отключениями света.

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