Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Московской области эвакуировали филиал МГИМО

Студентов эвакуировали из филиала МГИМО в Одинцово из-за сообщения о минировании

Эвакуацию студентов и преподавателей объявили в филиале Московского государственного института международных отношений (МГИМО), который находится в городе Одинцово. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

В материале отмечается, что в учебном заведении отменили все занятия. К текущему моменту людей, которые находились в помещениях, уже вывели на улицу.

«Учителя ничего не знают, все произошло спонтанно, всех вывели на улицу под звук пожарной тревоги», — рассказал журналистам один из студентов.

Как он сказал, сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов с собаками и представители Росгвардии.

Позже новостное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы рассказало, что причиной для эвакуации послужило анонимное сообщение о «минировании». Другие подробности пока не поступали.

7 сентября в подмосковном городе Щелково эвакуировали гипермаркет «Глобус». Тогда же к магазину прибыли полицейские и огнеборцы. При этом журналисты выяснили, что посетителей и сотрудников решили вывести на улицу из-за поступившей информации о «минировании».

Ранее в центре Москвы эвакуировали кинотеатр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами