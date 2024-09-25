В Московской области эвакуировали филиал МГИМО

Эвакуацию студентов и преподавателей объявили в филиале Московского государственного института международных отношений (МГИМО), который находится в городе Одинцово. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

В материале отмечается, что в учебном заведении отменили все занятия. К текущему моменту людей, которые находились в помещениях, уже вывели на улицу.

«Учителя ничего не знают, все произошло спонтанно, всех вывели на улицу под звук пожарной тревоги», — рассказал журналистам один из студентов.

Как он сказал, сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов с собаками и представители Росгвардии.

Позже новостное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы рассказало, что причиной для эвакуации послужило анонимное сообщение о «минировании». Другие подробности пока не поступали.

7 сентября в подмосковном городе Щелково эвакуировали гипермаркет «Глобус». Тогда же к магазину прибыли полицейские и огнеборцы. При этом журналисты выяснили, что посетителей и сотрудников решили вывести на улицу из-за поступившей информации о «минировании».

Ранее в центре Москвы эвакуировали кинотеатр.