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В Ростовской области заводчица, ее мать и бабушка пострадали из-за агрессивных собак

В Ростовской области собаки искусали заводчицу и ее мать, обеих не спасли

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Shutterstock

В Ростовской области женщина и ее мать серьезно пострадали от собак, которых сами выращивали. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инциденты произошли в хуторе Рогожкино. На территории домовладения обнаружили заводчицу с рвано-укушенными ранами. Спасти женщину не удалось.

После произошедшего мать пострадавшей изолировала собак в вольеры, но позже они напали на женщину и искусали. Как и ее матери, медики россиянке помочь не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает kp.ru, во время второго нападения пострадала и бабушка заводчицы – она пришла покормить животных вместе с родственницей. Сейчас пенсионерка находится в больнице, за ее жизнь борются врачи.

Известно, что хозяйка дома около семи лет занималась разведением собак неофициально и в день инцидента, наиболее вероятно, попыталась разнять двух подравшихся собак.

Местные жители не хотели брать ее животных, так как, по их словам, заводчица не воспитывала щенков и держала в плохих условиях.

Ранее британец пять дней жарил сосиски на обочине, чтобы найти пропавшую собаку.

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