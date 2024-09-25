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Немецкий политик в парике, с вином и под чужим именем пытался вступить в партию противников

Spiegel: член АдГ собирался вступить в партию конкурентов под выдуманным именем

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Global Look Press

Член правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Олаф Каппельт захотел вступить в конкурирующую левую партию «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), придя на собеседование в парике. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.

«Политик АдГ Олаф Каппельт, например, обратился в ССВ. Однако он пришел в парике и под вымышленным именем», — пишет газета.

По данным издания, помимо этого Каппельт на собеседование принес с собой бутылку белого вина. Также Der Spiegel пишет, что немецкий политик пришел на собеседование именно в тот день, когда съемочная группа телеканала ZDF снимала документальный фильм о деятельности партии ССВ.

До этого лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что жители восточной части Германии хотят перемен во внешней политике государства. Более того, они боятся, что из-за действий нынешних властей они будут втянуты в крупный вооруженный конфликт.

Однако на выборах, которые проходят в ландтаг Бранденбурга, социал-демократическая партия Германии лидирует с 32%, у АдГ — 29,9%. Альянс «Сара Вагенкнехт» получил 12%, ХДС — 11,9%.

Ранее в Германии прошли протесты против правой партии АдГ.

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