Росавиация подключилась к расследованию жесткой посадки самолета в Тамбовской области

Специалисты Центрального межрегионального территориального управления Росавиации подключились к расследованию незапланированной посадки частного легкомоторного самолета «Бекас 105» в Тамбовской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Проверку проведут в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ, подчеркнул он.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России отметили, что самолет совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Березка. По предварительной информации, пилота доставили в больницу для оказания медпомощи.

Воронежский следственный отдел на транспорте организовал проведение доследственной проверки.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России уточнили, что информация о жесткой посадке поступила 25 сентября в 08:55 (мск).

Накануне сообщалось, что возле населенного пункта Верхозерное Алтайского края потерпел крушение легкомоторный самолет СП-30, зацепив линию электропередачи. Пилот не пострадал.

Неделей ранее в Алтайском крае другой легкомоторный самолет упал рядом с поселком Приозерный в Рубцовском районе. По этому факту возбудили уголовное дело.

Ранее пропавший 17 лет назад самолет нашли на дне озера с останками пассажира.