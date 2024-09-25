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ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС

РИА Новости: украинский беспилотник атаковал территорию Запорожской АЭС

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Павел Лисицын/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции. Об этом сообщили в оперативных службах, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в 13:10. По данным агентства, объекты атомной электростанции не были повреждены, однако загорелась сухая трава.

«Примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока №3 произошел сброс боеприпаса с неустановленного БПЛА, который при падении сдетонировал», — привело агентство слова собеседника.

В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работает подразделение МЧС.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

21 сентября с последствиями атаки БПЛА на подстанцию «Заря» ознакомились инспекторы МАГАТЭ. Этот трансформатор расположен всего в 300 метрах от периметра ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации на ЗАЭС.

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