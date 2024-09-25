Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пранкеры Вован и Лексус разыграли членов Всемирного боксерского совета

Во Всемирном боксерском совете рассказали о противостоянии с коллегами из России

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские пранкеры, известные под псевдонимами Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), пообщались от лица Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) с членами Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале .

В качестве предлога к разговору блогеры заявили, что некоторые российские боксеры хотят сбежать в США и вступить в WBC. Президент WBC Маурисио Сулейман поддержал эту тему.

«Первоначальным решением WBC было остановить любые бои, происходящие в России, и исключить из WBC всех бойцов из России. Но мы открываем возможность для каждого спортсмена подать заявку, и мы позволили нескольким спортсменам бороться за пояс WBC, пока мы изучаем их дела», — сообщил Сулейман.

Также во время разговора с блогерами президент WBC заявил, что организация хочет занять место в МОК, ставшее вакантным после исключения IBA, чтобы представлять всех спортсменов-боксеров.

Рассказывая о своей борьбе за членство в МОК, Сулейман подчеркнул: представители России «чувствовали, что мы хотим захватить их организации, и они стали на это остро реагировать».

Кроме того, Сулейман рассказал, что WBC хочет создать трансгендерную лигу по боксу.

В разговоре также принимала участие одна из руководителей WBC Джилл Даймонд. Она осудила позицию главы IBA (Международной ассоциации бокса) Умара Кремлева, заявившего, что золотую медаль Олимпиады в Париже в женском боксе получил биологический мужчина.

Напомним, на фоне специальной военной операции на Украине WBC одним из первых исключил российских спортсменов и запретил им вести бои под своей эгидой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами