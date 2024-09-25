Пранкеры Вован и Лексус разыграли членов Всемирного боксерского совета

Российские пранкеры, известные под псевдонимами Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), пообщались от лица Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) с членами Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале .

В качестве предлога к разговору блогеры заявили, что некоторые российские боксеры хотят сбежать в США и вступить в WBC. Президент WBC Маурисио Сулейман поддержал эту тему.

«Первоначальным решением WBC было остановить любые бои, происходящие в России, и исключить из WBC всех бойцов из России. Но мы открываем возможность для каждого спортсмена подать заявку, и мы позволили нескольким спортсменам бороться за пояс WBC, пока мы изучаем их дела», — сообщил Сулейман.

Также во время разговора с блогерами президент WBC заявил, что организация хочет занять место в МОК, ставшее вакантным после исключения IBA, чтобы представлять всех спортсменов-боксеров.

Рассказывая о своей борьбе за членство в МОК, Сулейман подчеркнул: представители России «чувствовали, что мы хотим захватить их организации, и они стали на это остро реагировать».

Кроме того, Сулейман рассказал, что WBC хочет создать трансгендерную лигу по боксу.

В разговоре также принимала участие одна из руководителей WBC Джилл Даймонд. Она осудила позицию главы IBA (Международной ассоциации бокса) Умара Кремлева, заявившего, что золотую медаль Олимпиады в Париже в женском боксе получил биологический мужчина.

Напомним, на фоне специальной военной операции на Украине WBC одним из первых исключил российских спортсменов и запретил им вести бои под своей эгидой.