Эксперт раскрыл, на что стоит обратить внимание при приемке жилья в новостройке

При приемке квартиры в новостройке важно обратить внимание на окна и двери, поскольку с недочетами в них россияне сталкиваются чаще всего. Об этом в беседе с РИАМО сообщил руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин. По его словам, на остеклении часто можно найти царапины и сколы.

«Такие повреждения не всегда можно исправить, не прибегая к замене стеклопакета на новый. Также на окнах вполне может быть плохо или вообще не закручена фурнитура или отсутствовать требуемые элементы крепления», — предупредил Правдин.

Аналогичные проблемы можно найти и на входной двери: плохо установленная фурнитура, царапины, поврежденные ручки, добавил он.

Также эксперт призвал обращать внимание на пол и стены, которые могут быть неровными.

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев до этого заявил, что к концу текущего года стоимость квартир в новостройках упадет на 15-20%, а количество сделок сократится вдвое или даже втрое. Многие застройщики, по его словам, будут реализовывать жилье по старым ценам с разными льготами.

Ранее на «Авито Недвижимости» упростили продажу квартир в новостройках.