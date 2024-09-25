Посол в ФРГ заявил об отсутствии ответа на обращения РФ по делу о подрыве «Севпотоков»

Обращения российской стороны по делу о подрывах «Северных потоков» остаются без ответа. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в преддверии двухлетней годовщины терактов на «Северных потоках», комментарий дипломата размещен на сайте посольства РФ в Германии.

Посол подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на международном расследовании, привлекая своих специалистов для участия в установлении виновников теракта.

«Прошло ровно два года с момента беспрецедентного террористического акта на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры — газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2»», — заявил дипломат.

Нечаев добавил, что произошедшее нанесло колоссальный ущерб окружающей среде, а также привело к огромным убыткам инвесторов. Кроме того, теракт разорвал энергетические связи между Россией и Германией, которые служили образцом «взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий».

Дипломат также отметил, что этот «опаснейший прецедент», ставший «настоящей диверсией» против объекта критической инфраструктуры, «не должен остаться безнаказанным».

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Как стало известно, первый взрыв произошел юго-восточнее острова в 02:00, тогда как второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня.

Позднее американское издание Wall Street Journal узнало, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для реализации этого замысла были найдены $300 тыс. и неназванный генерал, который взял на себя организацию подрыва.

Ранее Берлин обиделся на Варшаву из-за расследования по «Севпотокам».