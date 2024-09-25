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Боец СВО узнал об измене девушки и устроил резню

Baza: в Казани участник СВО напал на друга с ножом из-за ревности

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Depositphotos

Жителя Казани подозревают в нападении на лучшего друга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Молодой человек приехал домой из зоны спецоперации из-за ранения. По данным источника, мужчина узнал, что его возлюбленная начала встречаться с его лучшим другом, пока сам россиянин находился на фронте.

Недовольный ситуацией участник СВО напал на молодого человека с ножом и нанес несколько ударов. Местные жители вызвали медиков. Специалисты госпитализировали россиянина в тяжелом состоянии.

«У него множественные ножевые ранения, удалена селезенка и порезано легкое», – сообщается в публикации.

Участника СВО задержали. Возбуждено два уголовных дела, одно из которых – по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Известно, что до участия в спецоперации его подозревали в рамках дела, связанного с запрещенными веществами. С возлюбленной, которая ушла от него к другу, россиянин встречался несколько месяцев.

Ранее на Урале мужчина напал с ножом на участника СВО, объявленного в розыск за дезертирство.

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