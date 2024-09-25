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Россияне рассказали, считают ли они квадробинг опасным для психики детей

360.ru: каждый второй россиянин считает квадробинг опасным для психики детей

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Максим Богодвид/РИА Новости

Каждый второй россиянин знает про квадробинг и считает его опасным для детской психики. Большинство жителей страны относятся к этому новому увлечению молодежи негативно, передает 360.ru со ссылкой на данные соцагентства «Вебер».

Знают о квадробинге 42% россиян, большинство из них – это люди в возрасте от 18 до 44 лет. Из них 59% относятся к этому негативно, причем 48% из них плохо относятся к детям-квадроберам, а 65% — к взрослым.

Опасным для детской психики квадробиг назвали 49% респондентов, 39% считают, что детям с таким увлечением нужен психолог. С тем, что нужно привлекать специалиста, не согласились 34% участников исследования.

Говоря о причинах появления такого хобби, большинство опрошенных (47%) посчитали его бегством от реальности.

Сюда же можно отнести и хоббихорсинг – к идее такого увлечения плохо относятся 36% опрошенных, а нейтрально – 37%. Причем больше негативного отношения направлено на взрослых (48%), а к детям-хиббихорсерам россияне в основном относятся нейтрально.

Напомним, психологи считают, что субкультура квадроберов не представляет серьезной опасности для психического здоровья подростков. Они отмечают, что приверженцы этой субкультуры рассматривают ее скорее как способ самоутверждения, а не как протест.

Ранее сенаторы призвали запретить квадроберов в России.

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