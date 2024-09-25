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Москвичей предупредили о похолодании и дождях

Синоптик Позднякова: к выходным циклон принесет в Москву похолодание и дожди

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В оставшуюся половину недели в Москве сохранится хорошая погода с летним теплом. Однако к выходным в столицу придет циклон, который принесет с собой дожди и осеннюю прохладу, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В четверг в столице температура воздуха в среднем будет подниматься до +22-24 градусов, ночью также потеплеет до +11-13 градусов. В пятницу днем ожидается +19-21 градус, начнет усиливаться ветер – его скорость достигнет 15 м/с.

Ближе к выходным в Москве начнет резко снижаться атмосферное давление, а погоду начнет формировать атлантический циклон, который принесет с собой дожди. При этом по-прежнему будет достаточно тепло – в субботу ожидается +21-23 градуса, в воскресенье +16-21 градус. Однако летнее тепло ощущаться уже не будет, предупредила Позднякова.

«Погода будет очень хорошая, тепло и дожди, поэтому есть еще надежда на продолжение грибного сезона 2024 года», — заключила синоптик.

Напомним, метеорологи обещали москвичам пик потепления на сегодняшний день, а затем – снижение температуры воздуха. Ожидается, что в выходные начнется настоящая осень с холодом и дождями.

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