Бакальчук заявил, что он до сих пор жив и свободен благодаря Кадырову

Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил в интервью каналу «Миллионщики», что не находится в тюрьме благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову.

По словам предпринимателя, впервые представители Кадырова помогли его бизнесу восемь лет назад, и с тех пор у них завязалась дружба.

«Когда все случилось, я пошел к нему [Кадырову] за советом. Они предложили помочь. Благодаря этому я до сих пор жив-здоров, не в тюрьме», — сказал Бакальчук.

18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел конфликт. Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве.

Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. Бакальчук избежал ареста, хотя против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям. Всего Басманный суд Москвы взял под стражу 30 человек.

Ранее участники нападения на офис Wildberries решили отправиться на СВО.