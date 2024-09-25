Россиянке удалили кисту яичника с волосами и жировой тканью

Специалисты Воронежской городской больницы скорой помощи №8 прооперировали 18-летнюю пациентку, у которой до этого на УЗИ сделали неприятную находку в виде кисты яичника большого размера. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, кисту выявили случайно, когда врачи искали у девушки причины анемии. Пациентке сделали плановую операцию, во время которой удалили образование диаметром 20 сантиметров, максимально сохранив орган.

«Помимо жировой ткани в кисте содержался пучок волос», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что подобные доброкачественные образования возникают на эмбриональном этапе.

«Чаще всего в тератомах находят волосы, хрящевую ткань, зачатки зубов, реже обнаруживаются ткани щитовидной железы, почек, легких», — пояснили врачи.

Они подчеркнули, что подобные кисты могут достигать внушительных размеров, и их надо обязательно удалять.

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