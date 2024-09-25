Родителей погибших в Красноярском крае детей выписали из больницы

Родителей погибших в селе Красная Сопка Красноярского края выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в краевом минздраве.

«Выписаны в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации», — поделился источник агентства.

Мать погибших детей находится на девятом месяце беременности.

До этого в пресс-службе СК РФ сообщали, что следствие считает основными версиями гибели детей в Красноярском крае неизвестное вещество в пище и отравление парами аэрозоля.

Ранее специалисты не смогли обнаружить превышения опасных веществ в продуктах, которые употребляла семья из села Красная Сопка Красноярского края.