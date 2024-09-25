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На Земле началась слабая магнитная буря

Синоптик «Фобоса» Леус: на Земле началась слабая магнитная буря класса G1

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1.

«А вот и магнитные бури не заставили себя долго ждать. Начало слабой магнитной бури класса G 1 зафиксировано в 8 часов 49 минут по московскому времени», — поделился синоптик.

До этого фитнес-тренер и эксперт по ЗОЖ Игорь Коркин рассказал, как легко пережить надвигающиеся магнитные бури. Помимо перебоев в работе техники, магнитная буря может значительно ухудшить самочувствие метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями. Это связано с влиянием магнитного поля на сердечно-сосудистую и нервную системы. Лучше всего во время таких явлений находиться на свежем воздухе.

Во время магнитных бурь также рекомендуется уделять время отдыху и хобби, так как мозг во время таких занятий синтезирует гормоны радости.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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