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Мексиканский наркокартель похитил блогера Владимира Косарова

Baza: в Мексике наркокартель похитил блогера Владимира Косарова

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artenderb/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогера-путешественника Владимира Косарова (настоящая фамилия Комаров) похитил картель в Мексике. Об этом сообщает Baza.

Мужчина находился в районе Нуэво-Ларедо. По его словам, к нему подъехали неизвестные и допрашивали два часа, после чего отправили в палатку, которую он сам предварительно установил для ночлега.

В этот момент Комаров заявил, что ему страшно и попросил подписчиков отслеживать его геолокацию.

«Обеспокоенные подписчики путешественника попытались вызвать полицию, однако там им сообщили, что нужно обращаться в посольство», – сообщается в публикации.

Спустя сутки блогер вышел на связь. Он рассказал, что его возили по «разным странным местам» и люди, с которыми он ехал, постоянно употребляли наркотики. Похитители высадили его недалеко от города Монтерей и потребовали, чтобы он больше не приезжал в Ларедо.

После этого россиянин решил остаться рядом с одной из заправок на ночлег.

Раннее в апреле блогер пропадал при покорении джунглей в Колумбии.

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