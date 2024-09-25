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Зерновой союз назвал последствия засушливого лета для урожая

Глава ЗСР Злочевский: из-за засушливого лета урожай пострадает, но не все пропало

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Thomas Dressler/imageBROKER/Global Look Press

Это лето во многих регионах выдалось засушливым, что может сказаться на озимых культурах. Однако ставить крест еще рано, так как многое в этом вопросе будет зависеть от количества снега предстоящей зимой, рассказал глава Зернового союза России (ЗСР) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

Уже не раз случалось, что в зимовку Россия входила с очень сухой почвой по итогу засушливого лета, однако ничего «смертельного» не происходило, отметил эксперт.

«Мы раз в четыре-пять лет входим в зимовку с очень сухим составом почвы, это всегда риски. Но потом по весне ситуация выправляется, увлажнения хватает», — объяснил он.

Риски остаются высокими, если снега будет недостаточно, то озимые могут пострадать, но пока рано делать выводы — специалисты обсуждают варианты развития событий и исправления ситуации, добавил Злочевский. Также он сообщил, что в этом году будет рекордно низким урожай кукурузы, причем не только из-за сухого лета, но и из-за закупки отечественных семян вместо зарубежных.

До этого стало известно, что сухая погода и поздние заморозки в основных регионах выращивания пшеницы в России привели к глобальному росту цен на эту культуру. Аналитики сократили оценки предстоящего урожая крупнейшего в мире экспортера пшеницы более чем на 10%, спровоцировав максимальный за год скачок котировок.

Ранее была раскрыта пятерка стран — лидеров по закупкам российского зерна.

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