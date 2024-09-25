Россиянам рассказали, смогут ли они увидеть в небе «вторую Луну»

Жители Земли не увидят астероид 2024 PT5, который на время станет квазиспутником Земли. Об этом «Москве 24» рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Он уточнил, что астероид будет вращаться вокруг Земли в период с 29 сентября по 25 ноября 2024 года, поэтому на время станет вторым спутником планеты. По его словам, это достаточно редкое явление, когда астероид будет двигаться по орбите, находящейся очень близко к орбите Земли.

«Для Земли временный гравитационный захват является редким. На данный момент, наверное, можно назвать три объекта — это астероид 2010 TK7, который также испытал временный спутниковый захват. Еще было небесное тело 2016 HO3. И третий астероид — нынешний 2024 PT5. <...> Так, как Луну, мы этот астероид наблюдать не сможем, потому что он совсем маленький, порядка 10 метров», — отметил Нароенков.

Эксперт добавил, что после этого гравитация Земли изменит орбиту астероида и он перестанет быть квазиспутником.

Американские физики из Сандийских национальных лабораторий до этого описали неочевидный способ использования ядерных боеголовок для защиты Земли от опасных астероидов. По словам команды, это прямой удар по несущему угрозу объекту.

Ранее ученые нашли следы воды на всей поверхности Луны.