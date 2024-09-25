Раскрыта пятерка стран-лидеров по закупкам российского зерна

Пятерку стран-лидеров по закупкам российского зерна возглавляет Египет. Второе место занимает Саудовская Аравия, далее следуют Турция, Иран и Бангладеш. Также активными покупателями становятся страны Африки, сообщила эксперт по вопросам продовольственной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург в пресс-центре НСН.

«Набирает обороты Марокко, но здесь еще надо в целом отметить Северную Африку», — отметила эксперт.

Она объяснила, что это связано с ожидаемым падением урожая во Франции, которая является основным поставщиком зерна в африканские страны — это приведет к тому, что российское зерно начнет преобладать на рынке.

Что касается засушливой погоды, то она пока не привела к негативным прогнозам по сбору озимых культур, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский. Многое будет зависеть от уровня снега в регионах предстоящей зимой, так как за счет него почва насыщается влагой даже в засушливые периоды.

До этого сообщалось, что за первые 20 дней сентября объем поставок зерна из России в другие страны упал до 4,09 млн тонн, что на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. География экспорта российского зерна также сузилась — если год назад пшеницу из России покупали 46 стран, то сейчас только 30.

Ранее стало известно, какая страна нарастила закупки зерна у России почти в 11 раз.