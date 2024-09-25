Стало известно, где предпочитают жить россияне во время путешествий

Большинство россиян в путешествиях предпочитают останавливаться в отелях – так ответили 52% участников соответствующего исследования. Главные условия, которые выдвигаются к отелям – это наличие интернета и ресторана неподалеку, приводит RT результаты опроса.

После гостиниц вторым по популярности местом размещения российских туристов стали гостевые дома в частном секторе (17%). Еще 10% опрошенных рассказали, что чаще выбирают хостелы, мотели и капсульные отели. Отдыхать в санаториях и пансионатах предпочитают 11% россиян, а в апартаментах и апарт-отелях – 5%. Меньше всего популярны кемпинги и базы отдыха (3%).

Выбирая гостиницу, большинство россиян ориентируются на наличие бесплатного интернета и ресторана рядом с ней, а также бассейна, парковки и пляжа неподалеку. Что касается выбора конкретного номера, но здесь большинство обращают внимание на ванную комнату, холодильник, телевизор, кондиционер и чайник.

Наиболее популярным типом питания в отпуске для россиян стало наличие только завтрака, второе и третье места заняли «без питания» и «все включено».

Также при выборе места размещения многие россияне хотят, чтобы оно подходило для семей с детьми (31%), имело зону для курения (17%) и возможность отдыхать вместе с питомцем (7%).

Исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества основано на ответах порядка 1,2 тыс. россиян.

До этого стало известно, что число бронирований россиянами отелей за границей на октябрь выросло на 77% по сравнению с прошлым годом. На зарубежные направления пришлось 31% от всех бронирований. Наиболее высокие показатели роста спроса россиян по-прежнему демонстрируют азиатские страны: в Японии число бронирований увеличилось почти в четыре раза за год.

Ранее сообщалось, что отдыхающие стали активнее снимать квартиры вместо отелей.