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В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП на трамвайных путях

В Екатеринбурге трое детей пострадали в опрокинувшейся на трамвайные пути машине

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ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге произошло ДТП, во время которого автомобиль вылетел на трамвайные пути. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на Березовой улице. По предварительным данным, водитель за рулем машины марки Mazda пытался перестроиться, но не справился с управлением и врезался в иномарку, после чего опрокинулась на трамвайные пути. На кадрах с места заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

В аварии пострадали три ребенка семи, десяти и 12 лет. В больницу также попала их мать. О том, какие травмы они получили, не сообщается. Информация о состоянии отсутствует.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, устанавливают личности участников», – поделились в ведомстве.

Специалисты организовали проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего.

На данный момент движение транспорта в обе стороны затруднено.

Ранее пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Бурятии.

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