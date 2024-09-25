В туалете техникума Улан-Удэ установили камеру

Студенты техникума Улан-Удэ обнаружили видеонаблюдение в туалете. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме. Наиболее вероятно, камеру установили для наблюдения за теми, кто курит в помещении и нарушает другие правила.

При этом камера фиксирует только то, что происходит у входа, – зона, связанная с прямыми функциями помещения, находится за углом. Тем не менее ситуация смущает студентов. Они недовольны тем, что за ними следят в туалете.

До этого в Москве две девушки обнаружили скрытые камеры в комнатах квартиры, которые снимали. По данным источников, в третьей комнате жил мужчина-хозяин. Одна из арендаторов заметила в ванной шнур, который вел к скрытой камере между тюбиками с уходовой косметикой.

В результате правоохранители нашли еще пять камер в комнате. Выяснилось, что устройства транслировали происходящее владельцу квартиры на телефон, компьютер и телевизор.

Ранее в Уфе пациентки больницы заметили камеры в кабинете гинеколога.