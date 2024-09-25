Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В туалете техникума Улан-Удэ установили камеру

В Улан-Удэ в туалете техникума заметили камеру

Студенты техникума Улан-Удэ обнаружили видеонаблюдение в туалете. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме. Наиболее вероятно, камеру установили для наблюдения за теми, кто курит в помещении и нарушает другие правила.

При этом камера фиксирует только то, что происходит у входа, – зона, связанная с прямыми функциями помещения, находится за углом. Тем не менее ситуация смущает студентов. Они недовольны тем, что за ними следят в туалете.

До этого в Москве две девушки обнаружили скрытые камеры в комнатах квартиры, которые снимали. По данным источников, в третьей комнате жил мужчина-хозяин. Одна из арендаторов заметила в ванной шнур, который вел к скрытой камере между тюбиками с уходовой косметикой.

В результате правоохранители нашли еще пять камер в комнате. Выяснилось, что устройства транслировали происходящее владельцу квартиры на телефон, компьютер и телевизор.

Ранее в Уфе пациентки больницы заметили камеры в кабинете гинеколога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами