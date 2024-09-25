В Приамурье вахтовика осудили за попытку «выделиться» нацистской татуировкой

Суд вынес приговор вахтовику из Иркутской области, который демонстрировал людям нацистскую символику. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Россиянин публично продемонстрировал татуировку на спине, на которой имелись символы нацистской Германии. По словам самого фигуранта, он показал окружающим рисунок, чтобы «выделиться».

Он добавил, что сделал татуировку в 2010 году, когда состоял в неформальной группе. В символике группы были рисунки, связанные с Третьим Рейхом.

«Сейчас желает татуировку свести, но нет денег. Приехал на вахту их зарабатывать», – поделились в пресс-службе.

Известно, что мужчина демонстрировал рисунок находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это стало отягчающим обстоятельством, смягчающих не нашли. Суд признал россиянина виновным в административном правонарушении и назначил 15 суток ареста.

Ранее петербуржца арестовали из-за набитой в детстве татуировки со свастикой.