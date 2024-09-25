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Опасных веществ в продуктах отравившейся в Красноярском крае семьи не нашли

В пище отравившейся семьи в Красной Сопке не выявили превышения вредных веществ

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Прокуратура Красноярского края

Специалисты не обнаружили превышения опасных веществ в продуктах, которые употребляла семья из села Красная Сопка Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также в продуктах, отобранных в доме, — бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце — превышения нормируемых значений не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в питьевой воде также не обнаружено превышение опасных веществ.

До этого дядя детей, пострадавших в результате отравления в Красноярском крае, рассказывал, что дом после обработки дихлофосом проветривали. По словам мужчины, он не верит в версию отравления дихлофосом.

24 сентября в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса.

Ранее токсиколог рассказал, что делать при отравлении химикатами.

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Отравление семьи дихлофосом
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