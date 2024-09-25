Найденные при обысках по делу Иванова крупные суммы денег сочли незаконными

Следствие считает, что крупная сумма денег, которую обнаружили в ходе обысков по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, имеет незаконное происхождение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Из материалов дела следует, что найденная сумма не соответствовала официальному уровню заработка бывшего замглавы оборонного ведомства.

Об обнаружении крупной суммы денег также говорится в судебных документах. Из материалов следует, что обыски проводились по месту жительства и работы экс-замминистра обороны. Конкретные цифры не уточняются.

Иванова задержали вечером 23 апреля. Он занимал должность заместителя главы Минобороны РФ с 2016 года. В его обязанности входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи выявили новые эпизоды по делу бывшего замминистра обороны Иванова.