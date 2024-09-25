Суд продлил арест главе «Гостеха»

Суд продлил арест бывшему главе «Гостеха» Ярославу Демченко по делу о краже 38 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь ему, а также гендиректору ООО «РСВ» Антону Аникину и менеджеру ООО «Клевер» Артему Прошко, предстоит находиться под стражей до 25 ноября. По версии следствия, ООО «Клевер» заключило контракт с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» для создания информационной системы «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт». Работы были частично выполнены фиктивно, однако были приняты, что означает, что Демченко вместе с другими чиновниками похитил 38 млн рублей.

Суд арестовал экс-директора проекта «Гостех» Демченко 12 апреля. В мае 2024 года в Москве арестовали еще двух фигурантов по делу экс-главы проекта «Гостех» Демченко.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена).