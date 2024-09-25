В Приморье выловили «чудо-юдо»

Приморские рыбаки поймали глубоководную тихоокеанскую волосатку и обратились к специалистам Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточное отделение Российской академии наук с просьбой объяснить, что это такое. Ответ биологов был опубликован в Telegram-канале научного центра.

Ученые заявили, что данной рыбе свойственен необычный яркий окрас кожи и пасти, однако ее мясо съедобно, правда, чаще его готовят в Японии, а не в России. Волосатка, которую также называют бычком-вороном, является родственником морских бычков, также известных как керчаки и рогатки. Эта рыба является обычным видом для залива имени Петра Великого, однако, как и другие донные обитатели, большую часть времени проводит в малоподвижном состоянии и на поверхность не выплывает.

«В воде она широко расправляет грудные плавники, что делает ее движение похожим на планирование и чем-то напоминает полет ворона. Возможно, это сходство и послужило основой для названия рыбы в англоязычных странах», — пояснили ученые.

Отмечается, что у многих из этих рыб имеются урогенитальные папиллы, представляющие собой яйцеклады. Такие папиллы могут принимать яркие цвета, в том числе из-за гормональной регуляции или приспособления окраски рыбы к цвету окружающей среды.

До этого ученые выяснили, что осьминоги бьют рыбу во время совместной охоты.

Ранее в Китае напечатали растительный аналог рыбьего мяса на 3D-принтере.