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При обысках в доме у Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег

РИА: при обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег наличными

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Илья Питалев/РИА Новости

Крупные суммы денег наличными найдены при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Из материалов дела следует, что обыски проводились по месту жительства и работы экс-замминистра обороны.

Конкретных цифр источник не приводит.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. Суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО.

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