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В России выявили два случая заболевания вариантом коронавируса XEC

Два случая заболевания вариантом коронавируса XEC выявлены в РФ

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StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали два случая заболевания вариантом новой коронавирусной инфекции XEC в двух регионах России. Об этом пишет ТАСС.

«Зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе», — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают вести мониторинг последовательностей коронавируса, циркулирующих на территории России, уточнили в ведомстве.

Незадолго до того издание The Conversation сообщало, что новый вариант COVID под названием XEC быстро распространяется и может стать доминирующим.

Вариант XEC был впервые обнаружен в Германии в августе 2024 года. Он распространяется быстрее остальных вариантов коронавируса. Уже зарегистрировано более 600 случаев в 27 странах по всей Европе, Северной Америке и Азии.

До этого в Роспотребнадзоре оценили возможность массовой вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост заболеваемости COVID-19.

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