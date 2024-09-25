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Недовольные оплатой мигранты избили работодателя металлической трубой в Смоленской области

В Смоленской области мигранты из-за денег избили работодателя трубой

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Depositphotos

В Смоленской области мигранты, недовольные оплатой труда, избили работодателя трубой и украли деньги. Об этом сообщает «Рабочий путь».

По информации издания, инцидент произошел в поселке Загорном. Мужчина нанял на работу четырех мигрантов, однако в результате иностранцев не устроила оплата труда, и стороны начали конфликтовать — что именно произошло между ними, неизвестно.

В результате мигранты избили работодателя металлической трубой, украли у него 600 тысяч рублей и скрылись на автомобиле. Пострадавший мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.

Подозреваемых в нападении задержали в Калужской области. Выяснилось, что все они являются земляками, а трое из них пребывали в России нелегально. В отношении мужчин составили административные протоколы за нарушение миграционного законодательства и возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее в Ульяновске мужчины приставали к девушке и избили прохожего, который за нее заступился.

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