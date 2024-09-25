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Россиянам рассказали, когда выпадет первый снег

Синоптик Ильин: первый снег в центре России может выпасть в начале октября

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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Снег в Центральной России при худшем раскладе выпадет в первые недели октября. Соответствующий прогноз озвучил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сообщает 76.ru.

На данный момент дать точный прогноз на дату первого снегопада практически невозможно. Европейская часть страны сейчас остается под влиянием теплой и холодной воздушных масс. Одна из них должна оказаться сильнее. От этого и зависит, насколько скоро наступит первый снегопад.

«В московском регионе, центре европейской части страны, эти две воздушные массы будут соприкасаться, встречаться. При такой ситуации могут образовываться волновые процессы», — рассказал синоптик.

В зависимости от этого погода будет либо теплой, либо холодной.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура на юге России в течение всей недели будет держаться на уровне +24...+28°С.

Ранее москвичам пообещали резкое похолодание.

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