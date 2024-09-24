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Воронежец обворовывал доверчивых женщин с сайтов знакомств и попался полиции

В Воронеже мужчину заподозрили в обворовывании женщин с сайтов знакомств

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Воронеже 40-летнего мужчину задержали по подозрению в обворовывании доверчивых женщин с сайтов знакомств. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, две женщины в возрасте 43 и 47 лет познакомились на сайте для знакомств с мужчиной. Во время общения он, ссылаясь на различные жизненные обстоятельства, просил у них деньги, и они передавали ему запрашиваемые суммы. Кроме того, еще одна 31-летняя местная жительница познакомилась с тем же гражданином на парковке и договорилась продать ему автомобиль. Однако новый знакомый передал ей лишь часть суммы, а затем исчез вместе с машиной. Общий ущерб, причиненный россиянкам, составил более миллиона рублей.

Все три женщины обратились за помощью в правоохранительные органы. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Стражи порядка по подозрению в совершении преступлений задержали местного жителя.

Ранее онлайн-мошенники обманули более 40 человек и попались полиции в Херсонской области.

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